2019-05-19T06:36:53+03:00
Общество

В Омске уже 12 дней ищут пропавшего казахтанца

Он приехал к нам в регион и исчез
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске уже 12 дней ищут пропавшего казахтанцаВ Омске уже 12 дней ищут пропавшего казахтанцаФото: vk.com
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Поисковая организация «Лиза Алерт» просит помощи в поисках 31-летнего жителя Казахстана. Сагыныш Бокенович 7 мая уехал из Павлодаре в Омскую область. С тех пор его родственники ничего не знают о том, где он может находиться. Они обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь найти молодого человека, он нуждается в медицинской помощи.

Сагыныш может представляться именем Сага. Его приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-карие глаза, темные волосы, на лице шрам. Мужчина был одет в темно-синюю ветровку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто видел мужчину или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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