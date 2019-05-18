В Омске четвертые сутки горит Кировская свалка: Роспотребнадзор снова не нашел загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-18T11:26:01+03:00

Мониторинг проводили в жилой зоне рядом с полигоном

Изменить размер текста: A A

Жители микрорайона «Ясная Поляна» массово жалуются на невыносимый запах гари, которым затянуло все окрестности. Более того, едкий дым с горящего уже четвертые сутки мусорного полигона в Старом Кировске распространился уже по всему Левобережью.

Специалисты Центра мониторинга сделали несколько заборов воздуха. И пришли к парадоксальным выводам: ни в первый, ни в последующие дни превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не нашли.

В пробах воздуха искали оксид азота, оксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, углерод, диоксид азота, метан, серадиоксид, толуол, аммиак, формальдегид, ангидрид сернистый, сероводород, фенолы, этилбензол.

– По состоянию на 17 мая 2019 года превышения предельно допустимых концентраций вышеуказанных веществ в атмосферном воздухе жилой зоны лабораторно не зафиксировано, – сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. – Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается. Ситуация остается на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU