2019-05-17T12:40:03+03:00
Общество

В Омской области уже 3 дня ищут пропавшего барда с длинными волосами

Он ушел из дома 13 мая
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области уже 3 дня ищут пропавшего барда с длинными волосамиВ Омской области уже 3 дня ищут пропавшего барда с длинными волосамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В полиции просят омичей помочь с поисками пропавшего мужчины. 35-летний Маношкин Павел 13 мая ушел из дома в селе Славянка Нововаршавского района Омской области. После этого мужчину никто не видел, он не выходит на связь с родственниками.

- На вид 30-35 лет, рост 172 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. На момент ухода был одет в красную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, темный свитер с двумя полосками на груди светло-серого цвета, темно-синюю водолазку с 3 пуговицами, темные ботинки на шнурках и молнии, сообщили в полиции приметы мужчины.

Всех, кто знает что-то о местонахождении Павла, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-39-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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