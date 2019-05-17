На выходных в Омск придут дожди с грозами

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-17T10:10:29+03:00

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Сухая погода в Омске сменится проливными дождями с грозами и сильным ветром. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже завтра, 18 мая. В субботу в Омске и области ожидается сильный ветер от 11 до 16 метров в секунду, в отдельных районах порывами до 23 метров в секунду. Кроме этого, в городе ожидается дождь и гроза. Температура воздуха будет около +12..+17 градусов днем и +3..+8 градусов ночью.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая же погода в Омске сохранится и в воскресенье, 19 мая, однако дождь уже не будет таким сильным.

В открытых интернет-источниках дождь в Омске ожидается почти каждый день на следующей неделе. Летнего потепления в ближайшее время ждать не стоит – температура в городе не будет подниматься выше 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU