Иван Ургант высмеял нелепый пожар в Омской области

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-17T07:25:13+03:00

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Иван Ургант снова упомянул Омск в своей программе на «Первом канале». На этот раз внимание шоумена привлек нелепый инцидент, случившийся в Саргатском районе. Местный житель поехал заготавливать дрова. Но его «Жигули» загорелись, огонь перекинулся на деревья. В итоге сельчанин спалил 222 гектара леса.

– Не рассказывайте хотя бы мне сказки! Какие дрова – лето на носу. Мужчина конкретно шел сжигать «Жигули». Есть поверье, что если в полнолуние сжечь «Жигули», то они не найдут дорогу домой, – пошутил Ургант. – Что-что, а зажигание у «Жигули» точно работает.

О трехкопеечном доходе депутата и сожженных в лесу Жигулях . Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 15.05.2019.Сегодня в выпуске: депутат заксобрания Амурской области задекларировал доход в три копейки, Филипп Киркоров прокатился на самокате по Тель-Авиву, согласно опросам, более 70% россиян никогда не смотрели Игру престолов , а житель Омска случайно сжег 222 га леса.

ИСТОЧНИК KP.RU