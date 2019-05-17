2019-05-17T08:59:27+03:00
Общество

В Омской области из-за плохих дорог к больным не могла проехать скорая

Она увязла в грязи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области из-за плохих дорог к больным не может проехать скораяВ Омской области из-за плохих дорог к больным не может проехать скораяФото: vk.com
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В социальных сетях местные жители пожаловались на одну из сельских дорог в поселке Любино в Омской области. Дорогу в селе размыло настолько, что по ней не могла проехать даже скорая. Очевидцы рассказали, что в один из домов в поселке вызвали скорую помощь, но она увязла в грязи.

Вызволять из плена машину скорой помощи пришлось спасателям на большегрузе. Пожарная машина взяла карету скорой на буксир и вытащила из ямы.

Однако как «Комсомолке» рассказали в облправительстве, видеоролик, размещенный в социальных сетях, сняли несколько лет назад. Сейчас ситуация в поселке намного лучше, а автопарк скорых уже пополнили машинами повышенной проходимости.

- В Любинском районе ситуаций со сложностями в проезде машин скорой помощи к пациентам на дому в 2019 году не было. При вероятности возникновения таких ситуаций диспетчер Скорой связывается с главой поселения (куда выезжает машина) и ЕДДС района - сообщает о невозможности проезда автомашины скорой, либо других затруднений и проблема решается с помощью вызова на подмогу более проходимой техники, - пояснили в администрации Любинского района.

Местные жители очень возмутились происходящим, ведь если понадобиться экстренная помощь, то медики попросту могут не успеть из-за дорог, которые размывает после каждого сильного сильно ливня или паводка.

- В 2017 году проводилась откачка воды мотопомпами и углубление водоотводного кювета, в 2018 года для уменьшения уровня талых вод были проведены работы по прокопке водоотводного рва вдоль автодороги, а также уложена водопропускная труба. В этом году будут проведены работы по перекладке пропускной трубы для увеличения объема сброса талых вод.Конечно паводковая ситуация в районе остается непростой, однако уровень воды на данной улице значительно снижен, - пояснили в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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