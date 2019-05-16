Водитель автобуса под Омском заставил пассажиров идти пешком, чтобы не провалиться в ямы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-16T14:15:32+03:00

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В социальных сетях жители Большереченского района Омской области рассказали о том, как они вынуждены добираться до своего села. Обычно из райцентра до села ходит рейсовый автобус, но этой весной дорогу до села настолько размыло и развезло, что водитель автобуса боится провалиться в ямы прямо с пассажирами. Именно поэтому он попросил всех пассажиров выйти и пройти пешком участок дороги.

- А мы идем за автобусом, чтоб автобус не утонул вместе с нами по дороге, - написала местная жительница.

По ее словам, пассажирам автобуса пришлось пройти так около трех километров. Омичка на своей страничке уточнила, что эту дорогу ремонтировали два года назад, однако уже спустя короткое время она развалилась. По фото видно, что сельская дорога вся в выбоинах и глубоких ямах, в которые действительно может провалиться тяжелый автобус с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU