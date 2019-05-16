Омичи жалуются на жуткое состояние кинотеатра «Сатурн»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-16T13:03:48+03:00

По сути бесхозное не только неэстетично выглядит, но и представляет опасность для окружающих

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Омичи в соцсетях массово жалуются на плачевное состояние кинотеатра «Сатурн», расположенного в районе остановки «Заря» в Амурском поселке. Заброшенное здание практически разваливается на куски. Дыры заделаны металлической сеткой, но она наполовину оторвана, острые штыри торчат наружу. Внутри никем не охраняемое и неогороженное здание выглядит не лучше. Оно уже давно стало пристанищем для бомжей.

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

- Здание неогороженно, сюда свободно проникают дети и асоциальные группы граждан. «Сатурн», приведенный в должный вид, может приносить прибыль, здесь можно, помимо кинопоказов, проводить культурные мероприятия, выставки. Пока же здание представляет собой опасный объект, который надо либо ремонтировать, либо сносить, оно ветшает и разрушается с каждым годом, - рассказывает активист «Гражданского патруля» в Омске Яна Жукович, которая просит навести порядок.

Активисты обратились в мэрию с требованием восстановить единственный кинотеатр в этой части города, а также написали заявление в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU