Омичи жалуются на жуткое состояние кинотеатра «Сатурн»
Омичи в соцсетях массово жалуются на плачевное состояние кинотеатра «Сатурн», расположенного в районе остановки «Заря» в Амурском поселке. Заброшенное здание практически разваливается на куски. Дыры заделаны металлической сеткой, но она наполовину оторвана, острые штыри торчат наружу. Внутри никем не охраняемое и неогороженное здание выглядит не лучше. Оно уже давно стало пристанищем для бомжей.
Фото: vk.com/omsk_gp
Фото: vk.com/omsk_gp
- Здание неогороженно, сюда свободно проникают дети и асоциальные группы граждан. «Сатурн», приведенный в должный вид, может приносить прибыль, здесь можно, помимо кинопоказов, проводить культурные мероприятия, выставки. Пока же здание представляет собой опасный объект, который надо либо ремонтировать, либо сносить, оно ветшает и разрушается с каждым годом, - рассказывает активист «Гражданского патруля» в Омске Яна Жукович, которая просит навести порядок.
Активисты обратились в мэрию с требованием восстановить единственный кинотеатр в этой части города, а также написали заявление в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU