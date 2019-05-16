В Омске высадят 118,5 тысяч сосен

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-16T09:29:27+03:00

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Мэрия провела конкурс на высадку деревьев и защиту уже имеющихся насаждений в лесопарке города. На заказе удалось сэкономить почти 100 тысяч от первоначальной стоимости. В ходе аукциона индивидуальный предприниматель А.А. Гидион предложил выполнить работы за 1 миллион 765 тысяч рублей.

- В целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов подрядчик обустроит минерализованные полосы вокруг хвойных культур, дорог и трасс коммуникаций протяженностью 36,5 км, продолжит уход за ранее созданными минерализованными полосами протяженностью 109,7 км, а также установит предупредительные аншлаги о правилах поведения в лесах, организует мониторинг пожарной опасности на площади 1292,5 га, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - Дополнительно на площади 27,8 га компания высадит 118 тысяч 516 сеянцев сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU