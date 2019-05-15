Следственный комитет начал проверку после смерти младенца в омском роддоме

15 Май 14:36 2019-05-15T14:36:50+03:00

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Трагический инцидент произошел в омском роддоме № 6. У 38-летней женщины внезапно начались серьезные осложнения во время родов. К сожалению, удалось спасти только мать, младенец погиб. Омичка обвиняет в случившемся врачей. Медики заверяют: предсказать такую ситуацию и спасти малыша было невозможно. Кто прав сейчас разбирается региональный Следственный комитет.

- В ходе проверки будут проверены доводы женщины и ее родственников о неквалифицированной врачебной помощи, выяснены все обстоятельства и причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, в том числе по вопросам оказания врачебной помощи роженице, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU