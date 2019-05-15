Под Омском поймали пьяного водителя въехавшего в забор техникума

15 Май 14:18 2019-05-15T14:18:13+03:00

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Росгвардейцы выехали на сработавшую кнопку тревожной сигнализации в одном из техникумов Полтавки. Оказалось, что в забор учебного заведения въехала машина, и сторож решил вызвать полицию, заметив, что водитель в машине сильно пьян.

43-летний мужчина на машине «ВАЗ-2112» рассказал, что ехал к другу, но с переднего колеса его машины слетела покрышка. После этого решил поехать в автомастерскую, но разворачиваясь, въехал в забор и зацепился за него.

- На место были вызваны сотрудники ГИБДД, совместно с которыми установлено, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения. Информация о нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения подтвердилась при прохождении им медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU