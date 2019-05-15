Омский школьник разбил копилку, чтобы сбежать от родителей в Красноярск
Омский школьник, по всей видимости, поругался с родителями и решил сбежать от них в Красноярск. Омич разбил копилку, в которой было всего лишь 2 тысячи, и собрался в путь. Мальчик отправился в железнодорожный вокзал Омска и купил билет до станции Татарская на ближайшую электричку. Он решил ехать с пересадками, чтобы никто не раскрыл его побег из дома.
На станции Татарская в Новосибирской области школьник решил, что его уже не смогут найти и купил билет до Красноярска. К этому времени мама юного путешественника уже обзвонила всех друзей, родственников и знакомых и обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, побег школьника был раскрыт. Его сняли с поезда на станции Барабинск и передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU