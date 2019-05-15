2019-05-16T08:23:19+03:00
Общество

В Омске за 112 млн оборудуют мусорные площадки для частного сектора

На устройство таких мест возле многоквартирных домов денег в бюджете пока нет
Анна МИКУЛА
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Пока новые санитарные площадки оборудуют только в частном секторе.Пока новые санитарные площадки оборудуют только в частном секторе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омском горсовете обсудили поправки в бюджет. В статье доходов появятся дополнительные 1,3 млрд рублей, из них 112 млн выделят на обустройство санитарных площадок в частном секторе. Судя по всему, этой суммы едва хватит только на половину таких мест для сбора мусора.

- Площадки должны быть не ближе 20 и не дальше 100 метров от жилья, - объяснил председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета Юрий Федотов. - Если мы посчитаем по удаленности в частном секторе, то придется построить очень много. Но если на каждую такую площадку поставить даже по два контейнера, то близлежащие дома не будут накапливать столько мусора. Получатся - либо полупустые контейнеры, либо вывоз не каждый день. Кроме того, норматив по дальности не везде удастся соблюсти. Поэтому, если считать из нормативного расстояния, то выделенных денег, безусловно, мало. Если посчитать из накопления объема мусора в том или ином квартале, то хватит примерно на половину от потребности.

В общей сложности в частном секторе появятся около 400 санитарных площадок. Их будет два вида: просто два контейнера или контейнеры и площадки для сбора крупногабаритного мусора. Вопрос с мусорками возле многоэтажных домов еще сложнее. Их также давно пора приводить в порядок, но выделять на это деньги муниципалитет не может.

- Если земля не принадлежит городу, он не имеет права вкладывать туда деньги, - отметил Федотов. - Это санитарная площадка уже только этого дома, и только он имеет право расходовать на нее средства. Поэтому пока деньги выделяются только на частный сектор. Но часть многоквартирных домов просто не потянут разово расходы на оборудование площадки. Это стоит обсуждать, потому что справедливость должна быть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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