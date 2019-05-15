В центре Омска забил канализационный фонтан

15 Май 12:01 2019-05-15T12:01:34+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографией с места коммунальной аварии в центре Омска. На улице Куйбышева в центре города прямо посередине дороги бьет фонтан из канализации. По всей видимости, грязная вода льется из колодца в дороге.

На опубликованной фотографии видно, что коммунальные службы уже огородили место аварии. Скорее всего, они ждут машину, которая будет откачивать воду. Пока же омичам и автовладельцам приходится обходить и объезжать участок дороги.

О причинах аварии пока не сообщается. Омичи в комментариях предположили, что канализация забилась или ее испытывают на прочность.

- Сегодня гидравлические испытания обратных сетей. Какой-то узел не выдержал давления, написал омич в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU