Омские льготники не получат бесплатную карту «Омка»

15 Май 11:15 2019-05-15T11:15:45+03:00

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Омские льготники и пенсионеры надеялись на бесплатные карты «Омка», которые сейчас им продают за 50 рублей. Такие карточки приходится приобретать пенсионерам, чтобы ездить за наличные 30 рублей, а за меньшую сумму. Депутаты на сегодняшнем заседании городского совета справедливо заметили, что пенсионерам нужно выдавать карты «Омка» бесплатно. Их ранее поддержала и прокуратура города, которая заявила, что недопустимо навязывать пассажирам карты для экономии на проезде.

Однако для того, чтобы бесплатно выдавать пенсионерам и льготникам карты, в бюджете города необходимо найти на это деньги и просчитать все расходы. Спикер Горсовета Владимир Корбут назвал то в целом хорошей идеей, к обсуждению которой депутаты вернутся позже. Пока же пенсионерам придется покупать карту за свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU