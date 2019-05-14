2019-05-14T12:15:57+03:00
Общество

В Омске центр города на несколько часов остался без света

Аварию еще не устранили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске центр города на несколько часов остался без светаВ Омске центр города на несколько часов остался без светаФото: Алексей ФОКИН
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В Омске сегодня произошла авария, из-за которой центр города остался без света. Известно, что электричества не было в домах на улице Булатова, улице Фрунзе, улице Герцена, улице Гусарова и улице Третьяковской.

В «Омскэлектро» рассказали, что сегодня днем случилось повреждение фидера (линии, служащей для питания потребителя от питающей ячейки подстанции). На подстанции «Центральная» произошло задымление и отключение электричества в Центральном округе.

- Точное время восстановления электроснабжения неизвестно, так как нет никаких данных по сложности устранения самой аварии — в настоящий момент специалисты занимаются детальным выяснением причин. Специалисты проводят работы по переключению потребителей на резервные источники питания, - сообщили в «Омскэлектро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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