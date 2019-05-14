Парализованный омский пес, которого хозяева выбросили в -20 на помойку, нашел новых хозяев

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-14T11:32:21+03:00

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Счастливо закончилась история спасения китайской хохлатой собаки, которая, наверное, умерла бы на улице, если бы ее не подобрали неравнодушные люди. У Тоши, как позже назвали песика, отнялись задние лапы. Парализованная собака, видимо, оказалась не нужна горе-хозяевам, и они просто выбросили его на мусорку. Животное, у которого от природы почти нет шерсти на теле, пролежало на морозе -20 несколько суток.

- На самом деле китайские собаки очень выносливые, и только поэтому он до сих пор жив! У него пролежни, стерты задние лапы, которые он таскал по земле за собой! Запущенный отит, на улице присоединился бронхит, расстройство кишечника, про кожу даже говорить не хочется! Он весь в ужасном, запущенном состоянии! - рассказывали тогда волонтеры сообщества «Джульбарс и его друзья».

Омичи помогли найти деньги на лечение питомца, попавшего в беду, и он выжил. Но после этого Тоше необходимо было найти новую семью. Жизнь для собаки-инвалида в приюте практически невозможна. Взять себе такое животное не побоялась жительница Петербурга. Общими усилиями волонтерам удалось собрать 25 тысяч на перевозку Тоши в Северную столицу.

Оказалось, что все усилия были не напрасны. Как только песик и его новая хозяйка увидели друг друга, стало ясно, что это любовь с первого взгляда.

- Тоша прилепился к новой мамочке, просто как липучка! Он сразу прямо к ней, и все - отодрать не смогли! Как будто всю жизнь с ней жил, - рассказывает омичка Наталья Шулим, которая отвезла Тошу новой хозяйке. - Лижет уши, лицо ей. Такого у нас не бывало, он пару раз немножко меня только лизнул, а тут прям такая любовь, просто удивительно. Он действительно дома!

Тоша сразу понял, что приехал домой.Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU