2019-05-14T11:32:21+03:00
Дом. Семья

Парализованный омский пес, которого хозяева выбросили в -20 на помойку, нашел новых хозяев

Теперь Тоша живет в Петербурге
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тоше купили специальную коляску, и он теперь чувствует себя полноценной собакой.Тоше купили специальную коляску, и он теперь чувствует себя полноценной собакой.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Счастливо закончилась история спасения китайской хохлатой собаки, которая, наверное, умерла бы на улице, если бы ее не подобрали неравнодушные люди. У Тоши, как позже назвали песика, отнялись задние лапы. Парализованная собака, видимо, оказалась не нужна горе-хозяевам, и они просто выбросили его на мусорку. Животное, у которого от природы почти нет шерсти на теле, пролежало на морозе -20 несколько суток.

- На самом деле китайские собаки очень выносливые, и только поэтому он до сих пор жив! У него пролежни, стерты задние лапы, которые он таскал по земле за собой! Запущенный отит, на улице присоединился бронхит, расстройство кишечника, про кожу даже говорить не хочется! Он весь в ужасном, запущенном состоянии! - рассказывали тогда волонтеры сообщества «Джульбарс и его друзья».

Омичи помогли найти деньги на лечение питомца, попавшего в беду, и он выжил. Но после этого Тоше необходимо было найти новую семью. Жизнь для собаки-инвалида в приюте практически невозможна. Взять себе такое животное не побоялась жительница Петербурга. Общими усилиями волонтерам удалось собрать 25 тысяч на перевозку Тоши в Северную столицу.

Оказалось, что все усилия были не напрасны. Как только песик и его новая хозяйка увидели друг друга, стало ясно, что это любовь с первого взгляда.

- Тоша прилепился к новой мамочке, просто как липучка! Он сразу прямо к ней, и все - отодрать не смогли! Как будто всю жизнь с ней жил, - рассказывает омичка Наталья Шулим, которая отвезла Тошу новой хозяйке. - Лижет уши, лицо ей. Такого у нас не бывало, он пару раз немножко меня только лизнул, а тут прям такая любовь, просто удивительно. Он действительно дома!

Тоша сразу понял, что приехал домой. Фото: vk.com

Тоша сразу понял, что приехал домой.Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соцсети: ученики омской школы устроили поножовщину
В Омске из-за коммунальной аварии на день отменили два троллейбуса
Одну из подозреваемых в убийстве Ильи Лукашевича отправили на 2 месяца в СИЗО
Новосибирский актер Игорь Шаройко попал в «Секту» на ТНТ-PREMIER
Сельчанин хотел разогреть обед и спалил лес в Омской области
«Росводоканал Омск»напоминает о необходимости и сроках передачи показаний счетчиков
В Омске центр города на несколько часов остался без света
Лисица Мона из Большереченского зоопарка стала мамой
Омич уже три дня ищет пропавшего отца-таксиста
В Омске поймали серийного вора из магазинов
Омичка зарезала мужа - он упрекал ее, что она слишком много тратит
Омич пришел устраиваться на работу в садик и умер на входе
В Омской области зарегистрировали первого заболевшего корью
Екатерина Варнава: ««ПЕСНИ» на ТНТ – непредсказуемое шоу»
Пьяный омич не хотел платить штраф и заявил об угоне машины
В Омск не пустили 15 тонн нелегальных сигарет
В Омске побили исторический максимум температуры в мае
Фадина устроила разнос омскому дептрансу из-за переполненных автобусов
В Омске разметку нанесут на 31 аварийном участке
В Омске иномарка врезалась в пешеходов на тротуаре
Пьяный омич на скутере гонял по дворам и пугал пешеходов