Омичка зарезала мужа - он упрекал ее, что она слишком много тратит

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-14T10:41:25+03:00

Конфликт был из-за того, что мужчина работал на заводе, а его жена сидела дома

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Трагедией закончился семейный конфликт в одном из домов Октябрьского округа. Накануне супруги выпивали. В ходе застолья муж начал упрекать свою 53-летнюю жену в том, что она понапрасну транжирит его деньги. Дело в том, что он работал на заводе, а благоверная сидела дома.

По версии следствия, женщина обиделась и схватилась за нож, которым и зарезала супруга.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУСК, после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU