Омичка зарезала мужа - он упрекал ее, что она слишком много тратит
Конфликт был из-за того, что мужчина работал на заводе, а его жена сидела дома
Омичке грозит срок за убийство.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедией закончился семейный конфликт в одном из домов Октябрьского округа. Накануне супруги выпивали. В ходе застолья муж начал упрекать свою 53-летнюю жену в том, что она понапрасну транжирит его деньги. Дело в том, что он работал на заводе, а благоверная сидела дома.
По версии следствия, женщина обиделась и схватилась за нож, которым и зарезала супруга.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУСК, после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU