2019-05-14T07:21:14+03:00
Общество

Фадина устроила разнос омскому дептрансу из-за переполненных автобусов

Омичи жаловались на маршрут №25
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фадина устроила разнос омскому дептрансу из-за переполненных автобусовФадина устроила разнос омскому дептрансу из-за переполненных автобусовФото: vk.com
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На аппаратном совещании, которое состоялось накануне, мэр города Оксана Фадина устроила разнос департаменту транспорта из-за транспортного обеспечения поселка Новоалександровка. В социальных сетях омичи 10 мая разместили множество жалоб – люди в час-пик не могли уехать на автобусе № 25. На данном маршруте ходят маленькие «Луидоры», в которые не входят все желающие, а детские коляски и вовсе не помещаются в автобус, которые ходят очень редко.

- Я прекрасно понимаю людей, посмотрите, что они пишут - это же просто крик души. - Сказала глава города. - Подобное просто недопустимо. Получается, что у нас тридцать человек вошли в автобус, а остальные остались ждать своей очереди, потому что мы им на маршрут поставили машину малой вместимости.

Дептрансу поручили проанализировать пассажиропоток и пересмотреть графики движения маршрутов №25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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