2019-05-14T06:57:28+03:00
Общество

В Омске разметку нанесут на 31 аварийном участке

Это поможет снизить количество аварий
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске разметку нанесут на 31 аварийном участкеВ Омске разметку нанесут на 31 аварийном участкеФото: Анастасия Осипова
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В Омске с наступлением теплой и сухой погоды дорожники начали наносить разметку в городе. В дептрансе сообщили, что в первую очередь разметку нанесут в зонах высокой аварийности, это поможет снизить количество аварий на таких участках.

В рамках первого контракта планируется нанести разметку на 31 участке, в том числе на аварийных пешеходных переходах: на пересечении улиц Иртышская Набережная и Циолковского, Жукова и Красных Зорь, вблизи дома № 12 по улице Иртышская Набережная, а также в районе остановки общественного транспорта «Медсанчасть № 11» по улице 4-я Челюскинцев.

После нанесения разметки на особо аварийных участках дорожники приступят и к остальным городским магистралям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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