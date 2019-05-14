В Омске разметку нанесут на 31 аварийном участке

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-14T06:57:28+03:00

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В Омске с наступлением теплой и сухой погоды дорожники начали наносить разметку в городе. В дептрансе сообщили, что в первую очередь разметку нанесут в зонах высокой аварийности, это поможет снизить количество аварий на таких участках.

В рамках первого контракта планируется нанести разметку на 31 участке, в том числе на аварийных пешеходных переходах: на пересечении улиц Иртышская Набережная и Циолковского, Жукова и Красных Зорь, вблизи дома № 12 по улице Иртышская Набережная, а также в районе остановки общественного транспорта «Медсанчасть № 11» по улице 4-я Челюскинцев.

После нанесения разметки на особо аварийных участках дорожники приступят и к остальным городским магистралям.

ИСТОЧНИК KP.RU