В Омске разметку нанесут на 31 аварийном участке
В Омске с наступлением теплой и сухой погоды дорожники начали наносить разметку в городе. В дептрансе сообщили, что в первую очередь разметку нанесут в зонах высокой аварийности, это поможет снизить количество аварий на таких участках.
В рамках первого контракта планируется нанести разметку на 31 участке, в том числе на аварийных пешеходных переходах: на пересечении улиц Иртышская Набережная и Циолковского, Жукова и Красных Зорь, вблизи дома № 12 по улице Иртышская Набережная, а также в районе остановки общественного транспорта «Медсанчасть № 11» по улице 4-я Челюскинцев.
После нанесения разметки на особо аварийных участках дорожники приступят и к остальным городским магистралям.
ИСТОЧНИК KP.RU