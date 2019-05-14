В Омске иномарка врезалась в пешеходов на тротуаре

СЕГОДНЯ 05:11 2019-05-14T05:11:12+03:00

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Все случилось на перекрёстке улицы Пушкина и улицы Потанина накануне. О столкновении рассказали очевидцы в социальных сетях. 56-летний мужчина на «Тойоте» ехал по улице Потанина в направлении Жукова. На злополучном перекрестке он не уступил дорогу выезжающей «Субару» и машины столкнулись. От сильного удара иномарка «Субару» вылетела на тротуар, за рулем был 33-летний водитель. Как раз в момент столкновения по тротуару шли люди.

- В результате ДТП пешеход женщина 1950 г.р. госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали «Комсомолке» в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU