В Омске 16-летняя школьница насмерть забила отца молотком

СЕГОДНЯ 18:35 2019-05-13T18:42:06+03:00

После этого девочка сама вызвала ему скорую и сбежала из дома

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Жуткая история произошла вечером 12 мая. В скорую позвонила девочка и сообщила, что ее отцу стало плохо. Когда приехавшие на вызов медики зашли в квартиру дома на улице Коммунальной, они увидели страшную картину. На теле обнаруженного там 55-летнего мужчины не было живого места. От полученных чудовищных травм он скончался еще до их приезда.

Врачи вызвали на место правоохранителей. Следователь выяснил, что так бесчеловечно с родным отцом, скорее всего, расправилась 16-летняя дочь. Школьницу задержали, она дает показания.

– По версии следствия, девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом, после чего вызвала скорую, а сама ушла из дома, – рассказали в пресс-службе областного СУСК. – Свои действия девочка объяснила следователю тем, что с отцом сложились неприязненные отношения, он постоянно оскорблял и ругал ее.

Сейчас следователи пытаются восстановить картину случившегося и выясняют причины убийства. Также устанавливают, в каких условиях жила девочка.

С места происшествия изъяты орудия преступления и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU