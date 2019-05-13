В Омске 16-летняя школьница насмерть забила отца молотком
Жуткая история произошла вечером 12 мая. В скорую позвонила девочка и сообщила, что ее отцу стало плохо. Когда приехавшие на вызов медики зашли в квартиру дома на улице Коммунальной, они увидели страшную картину. На теле обнаруженного там 55-летнего мужчины не было живого места. От полученных чудовищных травм он скончался еще до их приезда.
Врачи вызвали на место правоохранителей. Следователь выяснил, что так бесчеловечно с родным отцом, скорее всего, расправилась 16-летняя дочь. Школьницу задержали, она дает показания.
– По версии следствия, девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом, после чего вызвала скорую, а сама ушла из дома, – рассказали в пресс-службе областного СУСК. – Свои действия девочка объяснила следователю тем, что с отцом сложились неприязненные отношения, он постоянно оскорблял и ругал ее.
Сейчас следователи пытаются восстановить картину случившегося и выясняют причины убийства. Также устанавливают, в каких условиях жила девочка.
С места происшествия изъяты орудия преступления и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU