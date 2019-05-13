2019-05-13T13:47:16+03:00
Происшествия

Омич, запасаясь дровами, спалил 222 гектара леса

Пожар тушили почти сутки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, запасаясь дровами, спалил 222 гектара лесаОмич, запасаясь дровами, спалил 222 гектара лесаФото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омске и области с апреля введен особый противопожарный режим, а с мая жителям области ограничили въезд в леса, чтобы избежать пожаров. Однако это не останавливает омичей – в выходные многие выезжали на природу. С 9 по 12 мая в Омской области произошло 67 пожаров, все они случились по вине людей. Самый крупный пожар произошел 10 мая.

Житель Саргатского района выехал в лес на машине, чтобы заготовить дров. Однако в лесу машина внезапно загорелась – у «Жигулей» замкнула электропроводка. Мужчина хотел справиться с огнем самостоятельно, но из-за сухой травы он быстро распространился по округе. Дым увидел лесничий и вызвал МЧС. Однако пожар уже обрел огромные масштабы. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, огонь уничтожил 222 гектара леса. Его тушили 30 человек и 10 специальных машин.

В пожаре погибли хвойные деревья, которые работники лесхоза высадили больше 50 лет назад. Нерадивого омича уже пообещали привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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