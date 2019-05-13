Омичка познакомилась с «бизнесменом из Москвы», у которого не было денег на билет

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-13T11:25:12+03:00

После того, как сердобольная женщина перевела ему 52 тысяч, он исчез

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39-летняя жительница села Ульяновка из Омской области познакомилась в соцсетях с «бизнесменом из Москвы». Правда, мужчина не уточнил, что его бизнес заключается в обмане людей.

После непродолжительной переписки «предприниматель» сообщил, что хочет приехать в гости, но денег на билет нет. Эту странную ситуацию он объяснил тем, что все его деньги вложены в дело, но в ближайшее время он вернет ей долг. Позже под разными предлогами он выманил у потерпевшей еще более 43 000 рублей и перестал выходить на связь.

– Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установлении и задержание злоумышленника, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU