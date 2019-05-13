Омичка познакомилась с «бизнесменом из Москвы», у которого не было денег на билет
39-летняя жительница села Ульяновка из Омской области познакомилась в соцсетях с «бизнесменом из Москвы». Правда, мужчина не уточнил, что его бизнес заключается в обмане людей.
После непродолжительной переписки «предприниматель» сообщил, что хочет приехать в гости, но денег на билет нет. Эту странную ситуацию он объяснил тем, что все его деньги вложены в дело, но в ближайшее время он вернет ей долг. Позже под разными предлогами он выманил у потерпевшей еще более 43 000 рублей и перестал выходить на связь.
– Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установлении и задержание злоумышленника, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU