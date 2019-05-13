2019-05-13T09:49:16+03:00
Происшествия

Омские пожарные спасли 70-летнюю пенсионерку, которая висела на ограждении балкона

Пожилая женщина смогла 15 минут продержаться до их прибытия [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:

Счастливо закончилось происшествие, случившееся накануне, 12 мая. Соседи заметили 70-летнюю женщину, которая цеплялась за ограждение балкона. Как пенсионерка попала в такую ситуацию, не сообщается, но висеть ей пришлось около 15 минут. Все это время ее поддерживали двое мужчин, но затащить омичку обратно у них не получалось.

Очевидцы вызвали пожарных, которые приехали со специальным краном и сняли пожилую даму, которая держалась уже из последних сил. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все обошлось благополучно. Спасенная отделалась только испугом.

Без названия (1).Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе задержали 20 тонн кормов
Может ли нотариус помочь зафиксировать содержание электронных писем
В Омске 4 дня подряд будут перекрывать дороги
Режиссер казахстанского театра заявил, что за «страшненькими» актрисами надо ехать в Омск
Омская кошка прославилась в Корее и Бразилии благодаря странице в Instagram
Омич, запасаясь дровами, спалил 222 гектара леса
Удаление шрамов: бесплатная консультация и тестовая процедура
В Омске «Камаз» влетел в частный дом
В Омске на окраине нашли мины
Омских футбольных болельщиков после матчей развезут по домам
В Омске задержали серийного вора из автомобилей
Омичка познакомилась с «бизнесменом из Москвы», у которого не было денег на билет
За выходные в Омске из окон выпали сразу трое малышей
«Авангард» вернул Костина и Пьянова
В Омске на Левобережье перекроют дороги
В Омске водитель «Яндекс. Такси» снес фонарный столб
В омской мэрии объяснили сбой в работе светофоров
С 15 мая по 17 мая начинаются гидравлические испытания тепловых сетей