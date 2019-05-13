Омские пожарные спасли 70-летнюю пенсионерку, которая висела на ограждении балкона

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-13T09:49:16+03:00

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Счастливо закончилось происшествие, случившееся накануне, 12 мая. Соседи заметили 70-летнюю женщину, которая цеплялась за ограждение балкона. Как пенсионерка попала в такую ситуацию, не сообщается, но висеть ей пришлось около 15 минут. Все это время ее поддерживали двое мужчин, но затащить омичку обратно у них не получалось.

Очевидцы вызвали пожарных, которые приехали со специальным краном и сняли пожилую даму, которая держалась уже из последних сил. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все обошлось благополучно. Спасенная отделалась только испугом.

Без названия (1).Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU