«Не вижу в вас хозяев!»: Александр Бурков жестко раскритиковал глав омских округов

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-13T09:40:57+03:00

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Свой выходной губернатор Александр Бурков посвятил рабочему объезду. Провели его в воскресенье, после продолжительных майских каникул, неслучайно. Кроме того, позади череда субботников и первый месяц действия нового механизма обращения с твердыми коммунальными отходами с участием регоператора. Глава региона решил проверить чистоту и порядок в Омске после праздников, а заодно сверить планы предстоящей работы по благоустройству областного центра – ремонту дорог и фасадов домов, формированию комфортной городской среды, капитальному ремонту многоквартирного жилья. Уже в ближайшие дни начинается строительный сезон.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Объезд города начали с аэропорта и закончили на железнодорожном вокзале. По маршруту между этими двумя пунктами Александр Бурков посетил все пять городских округов. Причем проехал не только по магистралям, но обращал внимание и на улицы, расположенные в глубине жилых кварталов. Также губернатор побывал в омском частном секторе. Некоторые остановки сделали, ориентируясь на сообщения местных жителей в социальных сетях. Особое внимание глава региона уделил санитарному состоянию дворов.

Губернатора интересовало, насколько главы округов владеют ситуацией и оперативно реагируют на сигналы омичей. Увиденным руководитель Омской области остался недоволен. В Советском округе Александр Бурков обратил внимание на мешки с мусором, которые так и не вывезли после субботника. На возле дома на улице 2-й Поселковой, 53 – на переполненные контейнеры на площадке для сбора ТБО. По сути она уже превратилась в бесформенную свалку.

– И постоянно у вас такая ситуация? Емкость площадки, количество контейнеров рассчитана на реальный объем накопления мусора? Согласовывали этот вопрос с регоператором? – спросил губернатор у главу Советского округа Бориса Сенькова.

Тот ответил, что мусор копится быстрее, чем его вывозят, а регоператор очищает только контейнеры. При этом выпавший мусор продолжает валяться, его приходится периодически убирать представителям муниципалитета. Александра Буркова такое положение вещей не устраивает, тем более, что это не единичный случай.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

– Место-то контейнерной площадки правильно определено? Надо разбираться, насколько размещение соответствует и с точки зрения безопасности, и санитарной зоны. Приведите всё в порядок. Позорище! – возмутился ситуацией Александр Бурков. – Что значит – этот мусор оператор везет, а этот – не везет. Приглашайте, разбирайтесь. Люди дворы прибрали, красоту наводят, сами своими силами высаживают цветы, красят ограждения, где-то даже детские площадки устанавливают, а здесь им свалку устраивают?

Губернатор поручил более тщательно просчитать объемы накопления мусора для установки дополнительных контейнеров там, где их не хватает.

Далее глава региона посетил Советский парк. Там его внимание привлек памятник Ермаку. Несмотря на то. что монумент установили всего три года назад, он уже начал разрушаться. Александр Бурков дал поручение серьезно подойти к проработке плана, где учтены мероприятия по приведению в порядок всех памятных мест, включая Старо-Северное мемориальное кладбище.

Возникли у губернатора вопросы и по проведению капремонта многоэтажных домов. Например, на двухэтажках по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе сделали новые добротные крыши, а водостоки оставили старые. Или на фундаменте отремонтированного здания видны сколы, которые дальше приведут к значительным разрушениям. Такая же ситуация с домами и в Ленинском округе. Александр Бурков ждет от глав округов адекватного контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов и за работой управляющих компаний.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

– Если начали делать, то делать нужно по уму, – подчеркивает Александр Бурков. – Сегодня крышу отремонтировали, а через два года признали дом ветхим и аварийным. Потом мы задаемся вопросом: почему становится ветхим жилье, его же ремонтировали? Управляющая компания деньги собирает, текущий ремонт они должны делать. И ведь много денег эти фрагменты не требуют.

Во время поездки губернатора сопровождала мэр Оксана Фадина. Итоги рабочего объезда города губернатор подвел в присутствии глав округов, членов кабинета министров и администрации города. Выводы - жесткие. Главы округов подверглись особенно серьезной критике, поскольку ряд вопросов, входящих именно в их полномочия, оказались не решенными.

- Мы с вами пришли на свои должности выполнять государственные и муниципальные обязательства - создавать комфортные условия для наших людей. Не ко всем главам округов это относится, но ряду из вас могу сказать – я не чувствую в вас хозяев этой территории, хозяев округа. Если вы не знаете, что это за многоэтажный объект у вас возводится, кто застройщик, какие у него сроки, тогда эти объекты никогда не будут введены. Если глава за этим не следит, будут дальше продолжать мошенники собирать с народа деньги и плодить очередные сотни, тысячи обманутых дольщиков. Просто вы не контролируете. Вы должны владеть информацией по каждому объекту. Сегодня дольщиками занимается Минстрой, но эта проблема и ваша, как глав округов, вы это учитывайте, - подчеркнул Губернатор. – То же самое с киосками – если у вас несанкционированными признано было больше 800 киосков, тогда у меня вопрос: а кто зарабатывал на этих киосках? Кто кормился, работая без договора аренды? Поэтому давайте здесь будем откровенны друг перед другом. То, что происходит на территории округа – это ваша ответственность. И когда бесхозные объекты стоят, там играют дети и подвергают себя риску, – это тоже ваша ответственность. Каждый объект, начиная со строительства киоска и заканчивая многоквартирным домом, должен быть на контроле у главы округа.

Александр Бурков также напомнил, что на ремонт фасадов и приведение города в порядок в этом году региону в общей сложности выделено свыше двух миллиардов рублей. Значительные суммы средств предусмотрены на капремонт домов, это - взносы граждан. Здесь должен быть жесткий контроль. В том числе со стороны главы округа. Губернатор настоял, что главы округов должны знать каждого подрядчика, план его работы, сколько у него должно человек работать на объекте, к какому сроку закончить по контракту.

Руководитель Омской области призывает глав изменить подходы к работе, более внимательно отнестись к своим полномочиям и обязанностям, в выполнении которых губернатор и мэр города не должны их подменять, проверяя каждый дом, двор, контейнерную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU