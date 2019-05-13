СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-13T07:06:59+03:00

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В одном из омских дворов по улице Заозерная развернулась нешуточная борьба за парковочное место. Обе семьи претендовали на одно и то же место, они вышли из машин и начали скандалить. Во время перепалки они кричали друг на друга и пытались выяснить, кто должен занять свободное место. Несмотря на то, что парковка общая, омичи горячо спорили и утверждали, что конкретное место принадлежит какой-то определенной семье.

Видео скандала попало в социальные сети. На нем видно, как во время конфликта один из мужчин даже вытащил нож, угрожая противнику. Испугавшись, второй мужчина отскочил. Неизвестно, чем закончился конфликт, по всей видимости, кому-то все же пришлось уступить.

В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное место.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU