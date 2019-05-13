2019-05-13T07:06:59+03:00
Общество

В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное место

Один из мужчин вытащил нож [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное местоВ Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное местоФото: vk.com
Изменить размер текста:

В одном из омских дворов по улице Заозерная развернулась нешуточная борьба за парковочное место. Обе семьи претендовали на одно и то же место, они вышли из машин и начали скандалить. Во время перепалки они кричали друг на друга и пытались выяснить, кто должен занять свободное место. Несмотря на то, что парковка общая, омичи горячо спорили и утверждали, что конкретное место принадлежит какой-то определенной семье.

Видео скандала попало в социальные сети. На нем видно, как во время конфликта один из мужчин даже вытащил нож, угрожая противнику. Испугавшись, второй мужчина отскочил. Неизвестно, чем закончился конфликт, по всей видимости, кому-то все же пришлось уступить.

В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное место.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске появилось видео погони полицейских за пьяным водителем
Омича, укравшего деньги с карты пенсионерки, отправили за решетку
Омичей зовут наводить порядок на берегу озера
В домах и в детских садах в центре Омска отключат воду
На этой неделе в Омске выпадет снег
Бывшую омичку обвинили в смерти Сергея Доренко
В Омске в аварии с автобусом и легковушкой пострадала кондуктор
«Это не для ваших, а наших детей»: В Омске пенсионерка не пускает в песочницу других ребятишек
Омичи жалуются: их переселяют из аварийного общежития в полуразрушенный дом
Непостоянный май в Омске: после +30, синоптики обещают снег
В Омской области горел храм
На видео попало задержание в Омске пьяной женщины-водителя
Омичи, у которых сгорели сразу 4 дома, просят о помощи
В омском парке установят новый аттракцион за 2,6 миллиона
Гаишники второй раз поймали омичку пьяной за рулем