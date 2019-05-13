На этой неделе в Омске выпадет снег

СЕГОДНЯ 06:41 2019-05-13T06:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 мая, после долгих майских праздников омичи почувствовали похолодание. И если выходные в нашем регионе были по-летнему теплыми – температура воздуха достигала +29 градусов, то с первым рабочим днем в наш город пришло похолодание. В ближайшие дни температура будет только понижаться.

По прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, 14 мая, в Омске ожидают дождь и мокрый снег. Температура днем будет не выше +10..+15 градусов, ночью от +1 до +6. Также ожидается сильный ветер 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Такая же погода сохранится и 15 мая – в Омске ожидают мокрый снег и дождь, температура днем +10..+15, ночью 0..-5.

По данным открытых интернет-источников, потеплеет в Омске только к концу рабочей недели, но такой теплой погоды, как на минувших выходных, омичам стоит ждать лишь ближе к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU