В Омской области горел храм

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-12T08:35:30+03:00

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Инцидент произошел вчера, 11 мая, в храме преподобного Серафима Саровского, расположенного в Русской Поляне. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрооборудования. Возгорание в подсобном помещении церкви заметили примерно в 09.20.

– На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление в подсобном помещении одноэтажного здания храма площадью 400 квадратных метров, – сообщает пресс-служба областного МЧС. – Пожар ликвидирован за 30 минут. На месте работали 6 сотрудников и 2 машины.

Огнем повреждены 6 квадратных метров подсобного помещения. В результате ЧП повреждены техника и мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU