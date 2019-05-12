В Омской области горел храм
Инцидент произошел в Русской Поляне
Фото: l-blagochinie.cerkov.ru
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Инцидент произошел вчера, 11 мая, в храме преподобного Серафима Саровского, расположенного в Русской Поляне. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрооборудования. Возгорание в подсобном помещении церкви заметили примерно в 09.20.
– На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление в подсобном помещении одноэтажного здания храма площадью 400 квадратных метров, – сообщает пресс-служба областного МЧС. – Пожар ликвидирован за 30 минут. На месте работали 6 сотрудников и 2 машины.
Огнем повреждены 6 квадратных метров подсобного помещения. В результате ЧП повреждены техника и мебель.
ИСТОЧНИК KP.RU