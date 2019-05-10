2019-05-10T09:00:59+03:00
Происшествия

В Омске сняли на видео, как мотоциклист на Красном Пути сбил женщину

Она не успела перейти дорогу по светофору [видео]
Станислав МУХИН
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Серьезная авария случилась в самом центре 8 мая в Омске. На Красном Пути мотоциклист сбил женщину у перехода около остановки "Городок Водников". Видео этой аварии появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что поток машин стоит на светофоре. Вдруг загорается оранжевый сигнал и некоторые водители начинают свое движение. Первым из них - мотоциклист.

Тем временем, между машин появляется женщина. Стоявший в потоке первым и первым же начавший движение мотоциклист хоть и на небольшой скорости, но наезжает на пешехода. На ролике видно, что женщина падает и не встает. О ее состоянии пока ничего неизвестно. Омичи, посмотревшие этот ролик, пришли к выводу, что виноваты оба. Женщина не успела на зеленый перейти дорогу, а водитель мотоцикла раньше начал движение, хотя мог бы и пропустить незадачливого пешехода.

В Омске сняли на видео, как мотоциклист на Красном Пути сбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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