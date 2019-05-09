В честь Дня Победы под окнами 97-летнего омского ветерана оркестр сыграл военные песни

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-09T10:37:35+03:00

Фронтовик, без которого этот праздник был бы невозможен, растрогался до глубины души

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7 июня Федору Яковлевичу Кутькину исполнится 98 лет. Посещать торжественные парады ветерану Великой Отечественной войны уже сложно. Поэтому праздник пришел к нему. Оркестр областного УФСИН исполнил военные песни перед окнами своего бывшего коллеги.

– В честь Дня Победы, в знак уважения и благодарности за подвиг Героев Великой Отечественной войны, сотрудники СИЗО-1 организовали поздравление для Федора Яковлевича, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Они навестили его дома, вручили цветы и памятный адрес. Сюрпризом для фронтовика стало выступление оркестра, который исполнил три композиции: «Прощание Славянки», «День Победы», «Триумф победителей».

Фронтовик наблюдал за происходящим с балкона. Впрочем, такому неожиданному концерту с доставкой на дом оказались рады и его соседи. Послушать военные песни пришли люди даже из соседних домов.

– Не все ветераны Великой Отечественной войны в силу возраста могут посетить торжественные мероприятия. Поэтому мы решили организовать такое поздравление для нашего фронтовика. Он не сможет побывать на Параде Победы, мы привезли частичку торжественных мероприятий к его дому, - говорит заместитель начальника СИЗО-1 Роман Козлов.

Федор Яковлевич Кутькин в годы Великой Отечественной войны служил в противотанковых войсках. Был ранен, имеет множество наград, среди которых: «Медаль за отвагу», «Медаль за взятие Будапешта», «Орден Славы». После окончания войны начал службу в следственном изоляторе №1, где проработал более 30 лет. Неоднократно награжден за добросовестный труд и высокие показатели в службе.

Фото: пресс-служба областного УФСИН

ИСТОЧНИК KP.RU