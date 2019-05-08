В омском парке нашли подростка с пробитой головой
Его на скорой увезли в больницу
Фото: vk.com/inci55
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Подростка, лежавшего в полусознательном состоянии в Советском парке нашли прохожие. Они вызвали на место скорую. По словам очевидцев, парень был в кровоподтеках.
Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму. По предварительным данным, в момент происшествия несовершеннолетний находился под воздействием наркотиков.
Подростка доставили в больницу. Подробности инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU