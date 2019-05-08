2019-05-08T10:50:45+03:00
Происшествия

В омском парке нашли подростка с пробитой головой

Его на скорой увезли в больницу
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:

Подростка, лежавшего в полусознательном состоянии в Советском парке нашли прохожие. Они вызвали на место скорую. По словам очевидцев, парень был в кровоподтеках.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму. По предварительным данным, в момент происшествия несовершеннолетний находился под воздействием наркотиков.

Подростка доставили в больницу. Подробности инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТВ-3 запустит в производство продолжение аниме «Первый отряд» - если зрители проголосуют рейтингом
На видео попало, как КамАЗ насмерть сбил омича на мопеде
Омичка заплатит 5 тысяч за оскорбление полицейского
Аптечка на дачу и в дорогу!
Какие районы Омска ждет отключение горячей воды в мае?
В Омске из окна выпал еще один ребенок
Tele2 первой в России запустила eSIM
ТОП-5 причин отказа в ипотеке
Евгений Кулик: «Толя Робот» - это сериал о настоящей мужской дружбе
Скончался экс-вратарь «Авангарда»
В Омске пропал еще один молодой человек
9-летняя звезда кино Марта Тимофеева будет спасать людей, попавших в секту
Бесплатная тестовая процедура в ЛИНЛАЙН
Tele2 доставит омичам SIM-карты за один день
Омич, спрыгнувший с Юбилейного моста, объяснил, что сделал это ради пиара
В Омске эвакуировали несколько торговых комплексов
Годовой доход директора омского садика составил более 3 млн
Солдат украл пистолет в воинской части в Омске
Омская студентка выпала из окна на пятом этаже
В Омске дети отправились искать маму на велосипедах и потерялись