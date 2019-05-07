Омская студентка выпала из окна на пятом этаже
17-летнюю студентку Омского аграрного колледжа доставили в больницу с множественными травмами. Девушка рассказала врачам, что выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже и чудом осталась жива. Инцидент произошел под утро в доме на улице Батумской. Узнав о характере травм, медики, как и положено в таких случаях, сообщили о происшествии правоохранителям.
- Девочку доставили в ДГКБ-3 в пятом часу ночи. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правого бедра, ушиб мягких тканей головы и сильнейший травматический шок, – сообщает «СуперОмск» на источник в силовых структурах.
По факту случившегося начата проверка, которая позволит установить все причины и обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU