Омская студентка выпала из окна на пятом этаже

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-07T13:50:21+03:00

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17-летнюю студентку Омского аграрного колледжа доставили в больницу с множественными травмами. Девушка рассказала врачам, что выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже и чудом осталась жива. Инцидент произошел под утро в доме на улице Батумской. Узнав о характере травм, медики, как и положено в таких случаях, сообщили о происшествии правоохранителям.

- Девочку доставили в ДГКБ-3 в пятом часу ночи. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правого бедра, ушиб мягких тканей головы и сильнейший травматический шок, – сообщает «СуперОмск» на источник в силовых структурах.

По факту случившегося начата проверка, которая позволит установить все причины и обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU