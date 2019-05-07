Омичи получили первые квитанции за мусор

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-07T12:03:19+03:00

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Жителям Омска и Омской области уже стали рассылать первые квитанции за вывоз мусора. В ближайшие дни платежки получит большинство омичей. Напомним, с 1 апреля в нашем регионе стартовала мусорная реформа, теперь за вывоз отходов отвечает региональный оператор – ООО «Магнит». И если раньше сумма за вывоз мусора была включена в строку «содержание жилья», то теперь омичи будут получать новые квитанции.

Оплата с человека составит 133 рубля. Квитанции омичам будут приходить от «Омской энергосбытовой компании», услуга за обращение с мусором будет прописана отдельной строкой.

- Если же между Регоператором и организацией, осуществляющей управление домом, а это может быть: УК, ТСЖ, ТСН, заключён договор, то счёт на оплату новой коммунальной услуги будет включён в квитанцию от управляющей организации, при этом плата также будет выделена в отдельную строку, - пояснили в ООО «Магнит».

Если в квитанции указано неверное количество прописанных в квартире человек, то следует обратиться в ближайший офис Энергосбыта. Там же можно оплатить квитанции без комиссии.

Если квитанции оплачивать на сайте Энергосбыта (0,75%), в Сбербанке – онлайн(1%) или в отделении (2-3%), в «Почте России» (2,4 - 6%), то придется заплатить комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU