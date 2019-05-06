СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-06T08:27:30+03:00

Во время прогулки в парке у омича дотла сгорела «Инфинити» Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером автовладелец оставил свою дорогую «Инфинити» на парковке у парка имени 30-летия ВЛКСМ и ушел на прогулку. Внезапно под капотом у иномарки вспыхнул пожар. Очевидцы увидели пламя и вызвали пожарных, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. Видео горевшей машины опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- Все вокруг сбежались с огнетушителями, рядом дежурил отряд ДПС, они оперативно сработали, на служебном автомобиле УАЗ оттаскивали соседние машины, так как хозяев тоже не было, - написали в соцсетях очевидцы.

Спасатели приехали буквально через 8 минут, но к этому времени у иномарки полностью выгорел моторный отсек. Когда пожарным удалось справиться с огнем, подоспел и владелец автомобиля, которому, по всей видимости, сообщили о возгорании. Огонь сильно повредил машину и, судя по всему, восстановлению она уже не подлежит.

Около парка сгорела "Инфинити".

ИСТОЧНИК KP.RU