В Омске две недели ищут парня со шрамом на лице

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-02T10:41:50+03:00

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В группе поисково-спасательного отряда «ДоброСпас — Омск» в социальных сетях опубликовали объявление о начале поисков 26-летнего Олега Васнева. Его родственники последний раз разговаривали с ним 15 апреля. После этого молодой человек пропал и больше не выходит на связь ни со своими родными, ни с друзьями. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Волонтеры и полиция уже начали поиск молодого человека в Омске. Его приметы: глаза зеленого цвета, на волосах в районе висков — точки проседи, на правой щеке небольшая родинка и шрам. В день пропажи он был одет в куртку темно-синего цвета, штаны цвета хаки и кроссовки из камуфлированной ткани. Всех омичей, кто может что-либо знать о местонахождении Олега Васнецова или видел его, просят позвонить в полицию или по телефонам, указанным в листовке.

ИСТОЧНИК KP.RU