В Омске при загадочных обстоятельствах умер врач-невролог

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-02T09:12:17+03:00

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Накануне в социальных сетях дочь Игоря Кухаря просила о помощи - ее отец пропал еще вечером 29 апреля. Мужчина работал врачом-неврологом в частной клинике города. По словам дочери, ее отец вышел вечером после работы и домой не вернулся. Родственники забеспокоились и обратились в полицию, так как мужчине могла потребоваться медицинская помощь - он страдал от нескольких заболеваний. Также дочь врача сообщила, что ценные вещи отца почему-то нашли в ломбарде.

По всей видимости, помощь волонтеров и неравнодушных омичей помогла. Игорь Кухарь все же нашелся. Однако, как сообщили его родственники в комментариях в социальных сетях, мужчину нашли мертвым. По неподтвержденной информации, ему могло стать плохо на улице или в такси, и он умер. Вещи же мужчины забрали прохожие и поспешили их сдать. Сейчас в смерти мужчины будут разбираться следователи. В соцсетях омичи написали много хорошего о враче, у которого многие лечились семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU