Пьяный охранник напал на омичку на остановке в Нефтяниках

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-02T06:56:46+03:00

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Накануне поздно вечером омичам с мужем возвращалась из кинотеатра. Они стояли на остановке у кинотеатра «Первомайский» в городке Нефтяников. Омичка разговаривала по телефону, как внезапно к ней сзади подбежал мужчина и выхватил у нее смартфон. После этого неизвестный попытался убежать, но его догнал муж омички. Вместе с очевидцем они задержали грабителя и вызвали полицию.

В пресс-службе полиции рассказали, задержанный грабитель был сильно пьян. Им оказался 30-летний охранник одной из охранных структур города. Полицейским он признался, что ничего не помнит и очень сожалеет о содеянном. Мужчина рассказал, что перед грабежом он отмечал день рождения и много выпил. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU