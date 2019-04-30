Омский строитель Полукаров, из-за которого упал кран на улице Жукова, выходит на свободу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-30T13:42:45+03:00

Полукаров до последнего отрицал свою вину. Фото: Ксения УГЛАНОВА

Напомним, в той трагедии погибли 4 человека, в том числе ребенок

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Напомним, 26 октября 2015 года на проезжую часть улицы Жукова рухнул башенный кран, стоявший на стройке по соседству. Многотонная конструкция буквально раздавила две машины. Погибли четыре человека, включая ребенка.

Застройщика Виктора Полукарова и еще троих человек признали виновным в случившемся. Кран рухнул из-за грубых нарушения техники безопасности.

В конце мая 2017 года Полукарова приговорили к 4 годам колонии-поселения. А накануне его адвокат подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Омский областной суд его удовлетворил, застройщик выходит на свободу

- Это может произойти сегодня, но необходимо решить определенные организационные моменты, - рассказал «Новому Омску» адвокат Сергей Троценко, представляющий интересы Полукарова.

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Напомним, в октябре 2015 года на улице Маршала Жукова металлическая махина рухнула прямо на проезжую часть, раздавив две машины. Погибли ехавший в «Соболе» мужчина и семья, находившаяся в «Тойоте Рав 4». В иномарке чудом выжил лишь один 4-летний мальчик. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU