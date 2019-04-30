Омский строитель Полукаров, из-за которого упал кран на улице Жукова, выходит на свободу
Напомним, 26 октября 2015 года на проезжую часть улицы Жукова рухнул башенный кран, стоявший на стройке по соседству. Многотонная конструкция буквально раздавила две машины. Погибли четыре человека, включая ребенка.
Застройщика Виктора Полукарова и еще троих человек признали виновным в случившемся. Кран рухнул из-за грубых нарушения техники безопасности.
В конце мая 2017 года Полукарова приговорили к 4 годам колонии-поселения. А накануне его адвокат подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Омский областной суд его удовлетворил, застройщик выходит на свободу
- Это может произойти сегодня, но необходимо решить определенные организационные моменты, - рассказал «Новому Омску» адвокат Сергей Троценко, представляющий интересы Полукарова.
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Напомним, в октябре 2015 года на улице Маршала Жукова металлическая махина рухнула прямо на проезжую часть, раздавив две машины. Погибли ехавший в «Соболе» мужчина и семья, находившаяся в «Тойоте Рав 4». В иномарке чудом выжил лишь один 4-летний мальчик. (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
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