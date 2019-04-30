У вывески омского супермаркета сильным порывом ветра оторвало букву

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-30T08:17:41+03:00

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В последний день апреля Омск накрыла снежная буря. Город снова стал белым и порадовал любителей зимы. А вот коммунальным службам разгул стихии, сопровождавшийся сильным ветром, зачительно осложнил жизнь. Только за несколко часов в Единую диспетчерскую службу города поступили 188 ообщений о поваленных деревьях и оборванных проводах. С последствиями ЧП будут бороться весь сегодняшний день.

Тем веменем, в социальные сети выложили довольно курьезное фото. У вывески одного из омских суперматкетов порывом ветра оторвало букву. Причем массивная конструкция нависла как раз над припаокрванной машиной. По счастью, случившееся вовремя заметили. Територию огородили, а вскоре и букву закрепили на положенном для нее месте.

В результате происшествия ни люди, ни техника не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU