2019-04-30T07:52:19+03:00
Происшествия

В Омске на пожаре погибли сожители

По предварительным данным, мудчина и женщина курили в постели
Анна МИКУЛА
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Находившиеся в квартире люди, задохнулись.Находившиеся в квартире люди, задохнулись.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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ЧП случилось сегодня, 30 апреля, примерно в 4:40 в многоэтажке на окраине Омска. В одной из квартир дома на улице Светлой наался пожар. Злоупотребившие накануне спиртным сожители - 42-летняя женщина и 60-летний мужчина - так и не проснулись. Они погибли, отравившись угарным газом. Следственный комитет начал проверку случившегося.

- По предварительным данным, полученным в ходе осмотра следователем места происшествия, пожар произошел в квартире на 3 этаже, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Очаг возгорания находится в месте расположения кровати, в связи с чем выдвинута версия, что причиной пожара могло стать неосторожное курение погибших в постели. Для установления точных причин возгорания назначено пожарно-техническое исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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