СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-29T11:41:27+03:00

В Омске ищут сбежавшую из детдома школьницу Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске полицейские ищут сбежавшую из детского дома 15-летнюю Ольгу Кулак. Он ушла из детского дома №4 по улице 19-го Партсъезда. Накануне воспитатели заметили, что девушка пропала и обратились в полицию.

В пресс-службе полиции сообщили о приметах потерявшейся девушки: она среднего телосложения, волосы русые до плеч. В момент ухода была одета в брюки и куртку чёрного цвета, бежевые кроссовки.

Сейчас полицейские устанавливают круг ее общения и проверяют места ее возможного нахождения. Всех омичей, которые видели Ольгу, просят позвонить по телефонам: 79-36-02 или 02 и сообщить о местонахождении школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU