Скамейки для сквера Молодоженов сделают в омской колонии

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-25T14:41:46+03:00

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В этом году масштабное благоустройство ждет сквер Молодоженов. Там планируют выложить плитку, высадить деревья, установить скульптуру и поставить новые скамейки. Старые скамейки были слишком легкими, поэтому местная молодежь перемещала их по всему скверу.

- Мне стыдно показать вам фотографии того, что творит там молодежь. Я попытался ее поднять, но один не смог этого сделать. А они их поднимают и несут в одно место, где пьют пиво, - цитирует «Омск-Информ» слова главы Советского округа Бориса Сенькова.

По словам главы округа, чтобы избежать подобных ситуаций в сквере установят более тяжелые и надежные скамейки, которые будет сложно перемещать. Об этом уже есть договоренность с заключенными колонии №7. Новые скамейки планируют установить уже в этом году и вмонтировать их в землю.

ИСТОЧНИК KP.RU