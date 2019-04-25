Пенсионер из Омска, просивший его оштрафовать, устроил скандал в автобусе

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-25T14:14:57+03:00

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По словам кондуктора на одной из остановок в автобус зашел 74-летний пенсионер. Когда к нему подошла кондуктор, он сказал, что платить за проезд не будет. Он протянул женщине паспорт и попросил пригласить контролеров, чтобы они оштрафовали его за безбилетный проезд. При этом мужчина не хотел выходить из автобуса, а все происходящее снимал на камеру своего смартфона. Кондуктор нажала на тревожную кнопку, и автобусу пришлось остановиться.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники приехали на вызов. В автобусе пассажиры продолжали ругаться с пенсионером и даже предлагали оплатить за него проезд, чтобы побыстрее поехать по своим делам. Однако мужчина был непреклонен – он требовал контролеров и штрафа. На место происшествия пришлось даже выехать директору пассажирского предприятия, но и он не смог унять пенсионера. Директор написал заявление в полицию, а пенсионера все же удалось убедить выйти из автобуса. По всей видимости, его все же ждет штраф.

Почему пожилой мужчина хулиганил в автобусе неизвестно. Возможно, он протестовал против повышения цен на проезд или попросту хотел прославиться благодаря видеозаписи на своем смартфоне.

ИСТОЧНИК KP.RU