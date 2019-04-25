В Омске две иномарки после столкновения влетели в дом

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-25T12:11:49+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографиями с места аварии. ДТП произошло на улице 22-го Партсъезда в Амурском поселке. По фотографиям видно, что иномарки после столкновения вылетели на обочину. Одна из них врезалась в фонарный столб и разбила переднюю часть. Вторая иномарка от удара влетела в жилой дом на перекрестке. По всей видимости, у второй машины тоже сильно повреждена передняя часть.

У машин повреждена передняя частьФото: vk.com

Фото: vk.com

Очевидцы не сообщают, что стало причиной аварии. Возможно, кто-то из водителей не справился с управлением на скользкой и мокрой дороге – сегодня в Омске весь день льет дождь. О состоянии водителей ничего неизвестно. Скорее всего, в дорогих иномарках сработали подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU