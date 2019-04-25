В Омске обещают установить 60-метровое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-25T11:54:42+03:00

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Уже этим летом в Советском парке в городке Нефтяников может появиться новое колесо обозрения. Однако на его установку нужны миллионы рублей, которых у парка нет. Именно поэтому сейчас руководство парка ведет переговоры с инвесторами, которые, возможно, будут готовы вложить деньги в установку большого колеса обозрения для омичей.

- Пока идут переговоры с инвестором. Собственных средств нам не хватает, чтобы своими силами приобрести и установить колесо обозрения. Пока итогового решения нет. – цитирует «Омск-Информ» директора МП города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Илью Очкина.

По словам директора парка, 40-метровое колесо обозрения стоит около 36 миллионов рублей, а колесо диаметром 50-60 метров уже 50-60 миллионов рублей. Если переговоры с инвестором будут успешными, новое колесо появится в парке на месте старого, которое гораздо ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU