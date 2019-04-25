Стала известна дата последнего звонка в Омске

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-25T10:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Учебный год омских школьников подходит к концу. В Омской области определили единый день для проведения линеек, посвященных окончанию учебного года. В этом году последние звонки прозвенят в школах уже 23 мая, в четверг. Дата проведения линеек в школах зависит от первого ЕГЭ. В этом году он состоится 27 мая – выпускники будут сдавать географию и литературу, сообщили в облправительстве.

Также в Омской области определились с датами проведения выпускных вечеров для выпускников школ. Для выпускников девятых классов торжественные вручения аттестатов пройдут 28 июня. Аттестаты выпускникам одиннадцатых классов вручат 24 июня. Как правило, в день вручения аттестатов для вчерашних школьников на городской набережной организуют фейерверк и праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU