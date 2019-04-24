Омские чиновники пообещали закатать асфальт на дороге, которую ребенок ремонтировал лопаткой

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-24T11:48:33+03:00

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Сегодня омичей порадовал видеоролик, размещенный в социальных сетях. На нем прохожий заснял маленького мальчика, который пытался залатать ямы на дороге у него во дворе. Неравнодушный ребенок вооружился детской лопаткой и стал закидывать огромные выбоины песком с обочины. Предусмотрительный малыш знал, что выходить на проезжую часть опасно, поэтому приостанавливал свои работы, когда приближались машины.

Как оказалось, эта дорога находится в районе улицы Проспект Маркса между домами 34 и 36 в направлении Иртышской набережной. Ранее огромные ямы на ней уже закидывали щебнем и битыми кирпичами дорожники, но ямы снова стали большими.

- В настоящий момент решается вопрос о ремонте выбоин асфальтобетонной смесью: его планируется произвести в ближайшее время. Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина, - сказали в мэрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/704980" frameborder="0"></iframe> Ребенок ремонтирует ямы детской лопаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU