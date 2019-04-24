2019-04-24T11:48:33+03:00
Общество

Омские чиновники пообещали закатать асфальт на дороге, которую ребенок ремонтировал лопаткой

Все происходило в районе проспекта Маркса
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омские чиновники пообещали закатать асфальт на дороге, которую ребенок ремонтировал лопаткойОмские чиновники пообещали закатать асфальт на дороге, которую ребенок ремонтировал лопаткойФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня омичей порадовал видеоролик, размещенный в социальных сетях. На нем прохожий заснял маленького мальчика, который пытался залатать ямы на дороге у него во дворе. Неравнодушный ребенок вооружился детской лопаткой и стал закидывать огромные выбоины песком с обочины. Предусмотрительный малыш знал, что выходить на проезжую часть опасно, поэтому приостанавливал свои работы, когда приближались машины.

Как оказалось, эта дорога находится в районе улицы Проспект Маркса между домами 34 и 36 в направлении Иртышской набережной. Ранее огромные ямы на ней уже закидывали щебнем и битыми кирпичами дорожники, но ямы снова стали большими.

- В настоящий момент решается вопрос о ремонте выбоин асфальтобетонной смесью: его планируется произвести в ближайшее время. Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина, - сказали в мэрии.

Ребенок ремонтирует ямы детской лопаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗО
Омичей в Пасху зовут на Соборную площадь
Омск накрыла пыльная буря
В Омске «Камаз» насмерть сбил велосипедиста
Омские чиновники не хотят увеличивать время бесплатной пересадки
Мать 2-летнего малыша, которого дед затолкал в горящую печь, навестила его в больнице
Омичей, парковавших машины на тротуаре Любинского проспекта, нашли и оштрафовали
Под мостами в Омске полицейские нашли закладки с наркотиками
В Омске начали ремонтировать дороги
Презентация Mitsubishi L200
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с МСФО
Омича, обматерившего полицейских, будут судить
Омичей приглашают на выставку «Сибирская строительная неделя 2019»
К приезду следователей в омской семье, где дед сжигал внука в печи, все были пьяны
Областная детская клиническая больница в Омске получит новое высокотехнологичное оборудование
В Омске городской фонтан отремонтировали монтажной пеной
В Омске сняли на видео ребенка, латающего ямы на дороге детской лопаткой
Омича с полным багажником оружия задержали на границе с Казахстаном
Жена омского бизнесмена сообщила о его похищении
Омские фанаты встретятся с игроками «Авангарда» 26 апреля
Клещи в Омской области покусали уже больше 150 сибиряков
В Омске хотят продлить маршрут 47 автобуса
Двухлетний омский малыш, которого пытался сжечь в печи дед, находится в коме
«Росводоканал Омск» продолжает акцию «Кубометры в подарок»