В Омске сняли на видео ребенка, латающего ямы на дороге детской лопаткой

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-24T08:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Забавное видео появилось в социальных сетях. Омич проходил мимо и увидел, как маленький мальчик забрасывает песком ямы на дороге в его дворе. Движение по дороге интенсивное, поэтому юный «дорожник» ждет пока проедут машины и сбрасывает песок с обочины в большие ямы на дороге. Автор ролика не удержался и заснял мальчика на видео.

- Репостните это, ребята. Вы прикиньте, что творится! – не сдержал эмоций омич, который снял все на видео.

После того, как маленький мальчик засыпал яму песком, омич подошел к нему и пожал руку. Также он спросил, в каком доме живет ребенок, и пообещал ему, что тот попадет в интернет. Ролик вызвал бурную реакцию у омичей. В основном, люди хвалят мальчика за его инициативу. Однако нашлись и те, кого возмутило, что малыш в одиночестве гуляет у проезжей части.

- Родителям парня огромное уважение, вы правильно воспитали сына. Если так каждый будет помогать дорожной службе, то город будет без ям, - написали омичи в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/704980" frameborder="0"></iframe> Ребенок ремонтирует ямы детской лопаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU