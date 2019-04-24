Омича с полным багажником оружия задержали на границе с Казахстаном

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-24T07:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне омич на машине марки «Мерседес» подъехал к пункту пропуска на границе в Исилькуле. Мужчина направлялся в Казахстан, и пограничники остановили его для проверки документов. Омич сильно нервничал, этим он и привлек внимание пограничников – они решили тщательно осмотреть его машину.

Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, в багажнике у мужчины нашли 3 травматических пистолета и 80 патронов к ним, а также охотничье ружье с отпиленной частью ствола и приклада.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Омской области

Когда пограничники спросили мужчину, зачем ему столько оружия, он ответил, что едет в Казахстан по делам бизнеса. У него изъяли оружие и передали в исилькульскую полицию, сейчас там будут проводить экспертизы и решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине же пришлось отложить свой визит в соседнюю республику.

ИСТОЧНИК KP.RU